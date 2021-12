Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Unfall in der Schleuse auf dem Main nahe Eichel - Reparaturarbeiten laufen noch / Ersatztor kommt zum Einsatz / Über 30 Schiffe liegen vor Anker / Schaden könnte in die Millionenhöhe gehen Frachtschiff krachte bei Wertheim in Schleusentor

Derzeit liegen über 30 Schiffe auf dem Main auf Höhe Wertheim vor Anker. Die Ursache ist ein Unfall in der Eicheler Schleuse. Die Reparaturarbeiten dauern noch an.