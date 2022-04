Wertheim: „Messe hätte Erwartungen nicht erfüllt“

Nachdem die Absage der Michaelismesse vergangene Woche hohe Welle geschlagen hatte, befasste sich sogar der Gemeinderat mit dem Thema – auf seiner nichtöffentlichen Klausurtagung am Freitag. Kritik an der Entscheidung hatte es gegeben, weil eine Veranstaltung, die in einem halben Jahr stattfinden soll, ausgerechnet zu einer Zeit verkündet wird, in der viele der Corona-Beschränkungen fallen.

