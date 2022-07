Zur zweiten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr kam der Stadtteilbeirat Eichel/Hofgarten am Dienstagabend in den Gemeinschaftsräumen zusammen.

Zu Beginn verkündete Vorsitzender Roland Olpp gute Nachrichten für die Anwohner der Würzburger Straße. Demnach solle nun doch auch die komplette Ortsdurchfahrt mit lärmabweisendem Belag ausgestattet werden. Dieser soll zwei bis drei Dezibel

...