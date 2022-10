Viele Jahre für die Wertheimer im Einsatz

Wertheim. „Sie alle haben über viele Jahre, teilweise über Jahrzehnte, Ihre Energie, Ihre Kraft und Ihre Fachkenntnisse für die Menschen in Wertheim eingesetzt“. Das sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, als er in einer Feierstunde im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige Tätigkeit im Öffentlichen Dienst ehrte und weitere zehn in den Ruhestand verabschiedete.

„In Krisenzeiten zeigt sich die besondere Rolle des Öffentlichen Diensts in allen Facetten. Die Bewältigung dieser mannigfaltigen Krisen und das Arbeiten im Dauerkrisenmodus sind wahrscheinlich die größten Herausforderungen, die wir in unserem Berufsleben bisher erfahren haben“, betonte der Oberbürgermeister.

Gerade deshalb seien motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich, erklärte Herrera Torrez weiter. „Sie alle haben vorbildlich dafür gesorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger uns als stets freundliche, kompetente und professionelle Dienstleister wahrnehmen“, betonte er.

Jubilare

Seit 40-Jahren im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind: Ulrike Brehm (Verwaltungsfachangestellte im Referat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften), Susanne Geier (Verwaltungsfachangestellte im Referat Bauordnungsrecht) und Frank Hofmann (Leiter der Abteilung Öffentliche Ordnung, Verkehr).

Auf 25 Jahre im Öffentlichen Dienst blicken zurück: Gerlinde Heinzelmann (Schulsekretärin an den Grundschulen Bestenheid und Nassig), Reinhilde Schlegel (Verwaltungsangestellte im Sekretariat der Musikschule), Dr. Constanze Neuendorf (Mitarbeiterin im Grafschaftsmuseum), Sabrina Schießer (Verwaltungsfachangestellte in der Stabsstelle Zentrale Steuerung, politische Planung, Recht), Daniel Wießler (Verwaltungsfachangestellter im Bürger-Service-Zentrum) sowie Simone Weimann-Roloff (Leiterin der Stabsstelle Rechnungsprüfung und Beratung).

Ruheständler

In den Ruhestand beziehungsweise in die Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit verabschiedet wurden Illa Baer (Mitarbeiterin im Reinigungsdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium), Gerald Morgenbrodt (Beamter in der Stabsstelle Rechnungsprüfung und Beratung), Lidia Wid (Mitarbeiterin im Reinigungsdienst in der Otfried-Preußler-Schule), Willibald Goldschmitt (Leiter der Stabsstelle Rechnungsprüfung und Beratung), Reinhold Brunner (Mitarbeiter im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung), Eberhard Wolf (Leiter des Referats Bauordnungsrecht), Grit Böser (Erzieherin in der Kindertagesstätte Urphar), Renate Saunders (Mitarbeiterin im Reinigungsdienst an der Comenius Realschule sowie bei der Essensausgabe an der Grundschule Bestenheid), Volker Klüpfel (Beamter in der Abteilung Liegenschaften, Geschäftsstelle Gutachterausschuss) sowie Birgit Lutz (Verwaltungsangestellte im Referat Öffentliche Ordnung).