Data Modul zahlt Prämie

Weikersheim. Um die Bevölkerung angesichts steigender Gaspreise und hoher Inflation zu entlasten, können deutsche Unternehmen durch die von der Regierung initiierte Inflationsprämie eine steuer- sowie sozialabgabefreie Sonderzahlung bis zu 3000 Euro an ihre Mitarbeiter leisten. Die Entscheidung der Auszahlung obliegt dabei ausschließlich dem Arbeitgeber und kann zwischen Oktober 2022 und Dezember 2024 erfolgen. Auf das Entlastungspaket der Bundesregierung reagiert die Data Modul GmbH: Bereits mit dem Novembergehalt erhielten Mitarbeiter am Produktions- und Logistikstandort Weikersheim die Inflationsprämie regulär in voller Höhe.

„Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen seit einigen Monaten stark an. Mit der freiwilligen Auszahlung der steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsprämie möchten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und die gestiegenen Lebenshaltungskosten abfedern“, erklärt Michael Scheuenstuhl, Geschäftsführer der Data Modul GmbH.

„Die Stärkung der gesamten Belegschaft am Standort Weikersheim hat für uns höchste Priorität. Ohne die tatkräftige Unterstützung und das tolle Engagement des gesamten Data-Modul-Teams sowie unseren Zeitarbeitnehmern könnten wir heute nicht auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken. Dafür gebührt ein großes Dankeschön unserer Belegschaft“.