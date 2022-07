Überraschung für ein Wertheimer Urgestein: Kurt Bauer, der am Mittwoch 80 Jahre alt wurde, erhielt am seinem Ehrentag die Stadtmedaille in Bronze. Das Team des Grafschaftsmuseum hatte für Kurt Bauer eine kleine Feier vorbereitet, zu der auch Weggefährten wie Manfred Lutz und Jörg Paczkowski gekommen waren.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte anlässlich des

