Endlich wieder ein Messelauf in Wertheim, das war die einhellige Meinung aller Teilnehmer des Traditionslaufs am Samstag. Da die Michaelismesse in klassischer Form jedoch ausfiel, wurde aus der Veranstaltung der „Wertheimer Lauf.“

Die Stadt hatte den SV Nassig angefragt, ob er die Veranstaltung auch im Rahmen des Herbstvergnügen durchführen könne, und der Verein sagte zu. Auch die

...