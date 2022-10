„Nacht der Ausbildung“ bei 21 Firmen

Wertheim. Schülerinnen und Schüler können sich am Mittwoch, 19. Oktober, ab 16 Uhr bei der zweiten „Nacht der Ausbildung“ in Wertheim kostenfrei und unverbindlich bei 21 Unternehmen vor Ort über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Organisiert wird die Veranstaltung von einer Projektgruppe der beteiligten Unternehmen.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung heißt, verkehren Pendelbusse auf vier Sonderrouten zwischen den teilnehmenden Firmen. Zentraler Startpunkt ist der Busparkplatz Realschule/Bildungszentrum in Bestenheid.

Die Busse fahren zwischen 16 und 22 Uhr zu jeder halben und vollen Stunde. Jederzeit kann man flexibel zu- und umsteigen. Dies ist auch bei den Unternehmen vor Ort möglich. Fragen zur Route oder zum Fahrplan beantworten die Busfahrer.

Auf der Route Wertheim – Bestenheid“, gibt es Stopps bei folgenden Unternehmen: Stadtverwaltung Wertheim (Vereinsheim Bestenheid), Brand, Eugen Woerner, Industronic, König & Meyer, Lutz Pumpen, SMT, Stiefelmayer-Contento, Straub, Vacuubrand, Wassertechnik Wertheim, Wilhelm König und Zippe. Auf der Route zum Reinhardshof halten die Busse bei adaptronic, Pink sowie bei der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der Rotkreuzklinik Wertheim. In Bettingen (dritte Route) beteiligen sich Englert, Saint-Gobain, Wertheim Village und Weku. Auf der vierten Route gelangen die jungen Leute auch in die bayerische Nachbargemeinde zur Kurtz Ersa.