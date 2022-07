Vereine sollen Jugendarbeit wieder stärker forcieren

Main-Tauber-Kreis. Der Sportsschützenkreis I startet wieder in die Zukunft. Mit diesem Fazit endete die Jahreshauptversammlung, nachdem die Tagung aufgrund der Corona Auflagen in den Sommer verschoben werden musste.

Neben den Neuwahlen waren vor allem die zukünftigen, wieder stattfindenden Rundenwettkämpfe KK Disziplinen und Luftgewehr ein wichtiges Thema. Die Neugründung einer Bogenrunde aufgrund hoher Zuwächse in dieser Sportart in fast allen Vereinen sowie die Ausrichtung zu mehr Jugendarbeit nach der langen Corona-Pause waren die bestimmenden Themen.

Neuwahlen

Nach den Berichten und der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurden turnusgemäß Neuwahlen durchgeführt.

Das Ergebnis lautet: Stellvertretender Kreisschützenmeister Hermann Kohler, (SGi Königshofen), Kreisschatzmeister Jonathan Löffler (SV Nassig), Kreissportleiter Jürgen Wünsche (SG Wertheim, Kreisjugendleiterin Daniela Hefner (TSV Marbach), Ligaleiter und Kreisrundenkampfleiter Martin Köhler (TSV Marbach), Kreispressewart Klaus Sadowski (SV Nassig), Standartenträger Sandro Kerth (SV Nassig), Kassenprüfer Sebastian Seitz (KKS Külsheim) und Roland Treu (SG Wertheim).

Ein weiterer Eckpunkt waren die geplanten runden Jubiläen für das Jahr 2023. Der SV Großrinderfeld plant sein Vereinsjubiläum im Rahmen eines Kreisschützenfestes am 20. Mai kommenden Jahres. Im Rahmen dieses Festes wird dann auch der Kreisschützenkönig ermittelt.

Etliche Jubiäen

Der KKS Külsheim hat im kommenden Jahr ebenfalls ein 100-jähriges Vereinsjubiläum und der SV Nassig beabsichtigt, sein 100-jähriges Vereinsjubiläum vom 22. bis zum 24. Juni 2023 nachzuholen. Am 22. Juli 2022 wird ab 18 Uhr ein Jugendevent in Nassig für die jugendlichen Schützen im Sportschützenkreis. Hierbei soll den Jugendlichen und den Jugendleitern aus dem Sportkreis Main-Tauber und aus den Nachbarkreisen Miltenberg und Neckar-Odenwald die Möglichkeit geboten werden, sich zwanglos auszutauschen. Die Veranstaltung wird auf dem Vereinsgelände des SV Nassig am Waldschießstand stattfinden.

Sachkundelehrgänge

Der Vorsitzende des Vereins Laudaer Sportschützen wies darauf hin, dass die erforderlichen Sachkundelehrgänge erneut im Herbst angeboten werden. Generell wurden alle Mitgliedsvereine aufgefordert, die Anstrengung hinsichtlich der Jugendarbeit und der sportlichen Aktivitäten neu zu forcieren.