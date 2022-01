Stephanie Kümper und Wolfram Spott sind die Paten des Kennwer-Grabens

Der Kennwer-Graben hat seinen Namen nach dem Gebiet oberhalb von Urphar in Richtung Höhefeld erhalten, durch das er fließt. „Kennwer war früher mal ein Sickergebiet. Das kalkreiche Wasser trat oben am Hang aus und lief den Berg runter“, erklärt Stephanie Kümpers. Sie weist am Bach stehend Richtung Waldrand hinauf. Überall im Kennwer habe es Quellen gegeben. Während der Flurbereinigung zog man

...