Städtische Gebäude - Energiekosten steigen stark

Wertheim. Die Stadt Wertheim geht bei der Energieversorgung für die städtischen Gebäude im nächsten Jahr von Mehrkosten in Höhe von 800.000 Euro aus. Bei der Sitzung des zuständigen Ausschusses für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement am Montagabend lag der Wirtschaftsplan für das nächste Jahr vor. Laut den Unterlagen betrugen die Kosten 2021 noch 1,7 Millionen Euro. Für das laufende Jahr sind rund 2 Millionen Euro (inklusive Wasser/Abwasser) eingeplant. Im nächsten Jahr geht man von mehr als 2,8 Millionen Euro aus. Hinter den steigenden Kosten stecken demnach Preiserhöhungen für Strom und Wärme, welche die Stadtwerke an den Eigenbetrieb weitergeben.

