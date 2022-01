„Sound von Wertheim” erklingt bei Fernsehsendung „Mensch Heimat” am 14. Januar

Wertheim. Nahezu auf Schritt und Tritt wurde Fedra Blido im Oktober ein Wochenende lang von einem Kamerateam begleitet. Die Leiterin der städtischen Musikschule sollte eine von drei Persönlichkeiten sein, die in einer Folge des SWR-Formats „Mensch Heimat“ porträtiert werden. Jetzt steht der Sendetermin fest: Am Freitag, 14. Januar, um 18.15 Uhr vermitteln im SWR-Fernsehen Fedra Blido, Michaela Merz von den Fränkischen Herolden Höhefeld und Aike Zügner von der Firma König & Meyer den „Sound von Wertheim“.

Persönliche Sicht auf die Heimat

In jeder Folge stellt „Mensch Heimat“ eine Region mit drei Menschen vor, die dort leben und den Zuschauern ihre persönliche Sicht auf ihre Heimat zeigen. Für den Film über Wertheim hat Autorin Ulrike Gehrig drei ganz unterschiedliche Protagonisten ausgewählt, die als gemeinsames Element einen besonderen Bezug zur Musik haben.

So kündigt der SWR die Wertheim-Folge von „Mensch Heimat“ an: „Unten sieht die Stadt aus wie Klein-Venedig. Oben in der Altstadt wie Klein-Heidelberg. Überall Kirchenglocken und Musik. Diese Kurzformel über Wertheim klingt nach einem Touristenmagneten. Doch das Leben in der nördlichsten Stadt Baden-Württembergs war schon früher und ist auch heute auf magische Weise ein Geheimtipp. Millionen Menschen kennen Wertheim wegen des Outlet-Centers als ,Wertheim-Village‘, ohne die Stadt selbst zu kennen.

Drei Persönlichkeiten

Die junge Altenpflegerin Michaela Merz lacht inzwischen nur noch, wenn man ihr entgegnet: „Wertheim, klar kenne ich das, lassen die einen da auch übernachten?“. Michaela Merz spielt Fanfare und ist eine von drei Menschen, die „ihrem Wertheim“ eine eigene Note verleihen.

Aike Zügner leitet die Betriebsschlosserei bei König und Meyer, einem der elf Weltmarktführer, auf die sicherlich nicht nur Wertheims Oberbürgermeister stolz ist. Zügner baut Musik-Equipment vom Notenhalter für Orchester bis zum Keyboard-Ständer für die Heavy-Metal-Band „Rammstein“.

Pianistin Fedra Blido und ihr Mann Stefan leiten gemeinsam die Musikschule und tauchen ein in das pulsierende Leben der historischen Altstadt mit 4000 der insgesamt 23 000 Einwohner. Fedra Blido lebt hier inzwischen so lange wie einst in ihrem Geburtsland Albanien. Sie hat sich in Wertheim ihre Heimat erarbeitet und genießt die Vertrautheit dieses historischen Marktfleckens – der sich für sie niemals auf ein Shopping-Center verkürzen ließe. stv