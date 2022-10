Von der Wertheimer Burg aus bietet sich ein „Postkartenblick“ über die Altstadt. In Zukunft können auf den Dächern der historischen Gebäude Solar- und Photovoltaikanlagen errichtet werden, wenn es statisch möglich ist und nach Einzelfallprüfung vor allem die Denkmalschutzbehörden ihr Okay geben. Die Verwaltung will diesen Bauvorhaben nicht im Weg stehen und diesbezüglich die geltende Altstadtsatzung überarbeiten.

© Birger-Daniel Grein