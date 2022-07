Schüler hatten Lust auf Fußball

Dertingen. Lust auf Fußball, das hatten zahlreiche Schüler der Mandelberg Grundschule Dertingen. Anlässlich des Sepp-Herberger-Tags am vergangenen Montag konnten die Schüler einen ganzen Vormittag lang ihre Freude am Kicken unter Beweis stellen.

Unter der Schirmherrschaft der DFB-Stiftung Sepp Herberger zeigten die Schüler an verschiedenen Stationen ihre fußballerischen Fertigkeiten und lernten dabei ganz nebenbei auch noch etwas über gesunde Ernährung.

Nach erfolgreichem Durchlaufen der Stationen wie „Dribbelkünstler“ oder „Elferkönig“ winkte dann das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen. Es gab aber auch Stationen mit kreativen Angeboten sowie die Möglichkeit, beim Quiz um Sepp Herberger und an der Losbude Preise zu gewinnen.

Organisiert und betreut wurden die Angebote von Mitgliedern der „Dorfkickers Mainschleife“, dem Kooperationspartnerverein der Schule, sowie von Jugendfußballerinnen des FC Eichel. Die Organisatoren Reinhard Müller und Alexandra Grein vom Badischen Fußballverband hatten viele junge Helfer aus den Vereinen dabei, die die Schüler der Mandelberg Grundschule durch den Vormittag begleiteten.

Richtig Fußball gespielt wurde natürlich auch. Jede Klasse der Schule war in vier Teams aufgeteilt, die in einem Miniturnier jeweils gegeneinander antraten. Dabei stand besonders eines im Vordergrund: Der Spaß am Fußball und am Spiel in einer Mannschaft.

Nach einem erfolgreichen, bewegungsintensiven Vormittag wurden zum Abschluss jedem Schüler eine Medaille und ein Abzeichen verliehen. Die Schüler der vierten Klassen rundeten die Aktion mit dem Tanz zur Fußballhymne „Waka Waka“ ab.