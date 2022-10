Rudergesellschaft beendete Saison

Wertheim. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen merklich sinken, neigt sich auch die Rudersaison dem Ende zu. Mit einer letzten gemeinsamen Fahrt auf dem Main beendete die Rudergesellschaft Wertheim am vergangenen Sonntag offiziell die Rudersaison 2022. Ein letztes Mal ertönte das Kommando „Fertig zum Einsteigen – steigt ein“. Von strahlendem Sonnenschein – aber auch ein bisschen Wehmut – begleitet legten die Ruderer ihre letzten 10 km der Trainingsstrecke zurück. In geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen ließen die aktiven und passiven Mitglieder und Freunde der RGW im Anschluss den Tag ausklingen. Keinesfalls heißt das jedoch, dass die Rudersportler in den „Winterschlaf“ gehen. Gerne wird das Angebot im Ruderclub der RGW für Aufbau-, Ausdauer- und Krafttraining auf den vorhandenen Rudergeräten/Ergometern oder im Kraftraum genutzt, um dann gut vorbereitet in die neue Saison zu starten. Bild: Rudergesellschaft Wertheim

