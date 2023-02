Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Winzergenossenschaft - GWF hat Stahltanks an Eurolux verkauft. Die größten Tanks wurden gerade abtransportiert. Reicholzheimer Stahlkolosse gingen auf Reise

Mit dem Abtransport der großen Stahltanks gehen die Arbeiten am früheren Lager der Winzergenossenschaft Reicholzheim in der Kilianstraße weiter. In rund drei Wochen könnten sie beendet sein.