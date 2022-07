Partnerschaftsfamilie feiert Doppeljubiläum

Wertheim. Es wird international in Wertheim. Vom 27. bis 30. Juli feiert die Stadt ein partnerschaftliches Doppeljubiläum: den 40. Geburtstag der Verbindung mit Huntingdon/Godmanchester in Großbritannien sowie die 30-jährige Partnerschaft mit Csobánka in Ungarn. Dazu werden Gäste auch aus den weiteren Partnerstädten erwartet.

Rund 40 Besucherinnen und Besucher aus der weit verzweigten Partnerschaftsfamilie haben sich angemeldet: die Bürgermeister der Jubiläumsstädte, Vertreter der Stadtverwaltungen, der Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger. Die überwiegende Zahl wird bei Wertheimer Gastfamilien wohnen, so die Organisatoren.

Erster offizieller Programmpunkt ist am Donnerstag, 28. Juli, ein gemeinsamer Besuch der NS-Gedenkstätte in Neckarelz. Am Abend findet die offizielle Jubiläumsfeier statt. In festlichem Rahmen erneuern Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und seine Kollegen aus Huntingdon, Godmanchester und Csobánka mit Unterzeichnung einer Urkunde die Partnerschaften.

Nach einer Burgführung und dem Mittagessen werden die Gäste am Freitag, 29. Juli, an der Eröffnung des 53. Wertheimer Altstadtfestes teilnehmen und sich dann gemeinsam in den Festtrubel stürzen.

Eigentlich sollte der 40. Geburtstag der Partnerschaft mit Huntingdon und Godmanchester 2021 in Wertheim gefeiert werden. Der Plan fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Die 30-Jahr-Feier der Verbindung zwischen Wertheim und Csobánka war zunächst für dieses Jahr in Ungarn vorgesehen. Aber die Partnerschaftsfamilie hat entschieden, die beiden Ereignisse zusammenzulegen und gemeinsam in der Main-Tauber-Stadt zu feiern. stv