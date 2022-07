Wertheim wird zur Partyzone

Wertheim. Zwei Jahre fehlte dieser Höhepunkt im Wertheimer Veranstaltungsreigen. Umso größer ist bei den Verantwortlichen und vielen Besucherinnen und Besuchern nun die Vorfreude auf das 53. Wertheimer Altstadtfest. Vom 29. bis 31. Juli verwandelt es die Gassen und Plätzen der historischen Innenstadt in eine große Partyzone. Leckereien zum Essen und Trinken, Verkaufsstände und vor allem Musik für jeden Geschmack erwarten die Gäste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Wertheimer Stadtverwaltung heißt, lautet das Veranstaltungskonzept wieder „Festival der Vielfalt“. Das gilt in musikalischer Hinsicht mit Live-Bands auf sieben und DJs auf drei weiteren Bühnen ebenso wie für das Angebot an Speisen und Getränken. Fahrgeschäfte für Kinder in den Mainanlagen und rund 30 Markthändler in den Gassen der Altstadt bereichern das bunte sommerliche Treiben.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 29. Juli, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Das Musikprogramm auf der Bühne am Marktplatz leiten die „Local-Heroes“ von „Disturbed Neighborhood“ ein, bevor die die Gruppe „Realusion“ übernimmt. Beide Bands wurden dieses Jahr erstmals für den Auftakt verpflichtet.

Mehr zum Thema Wertheim „Orgelmusik zur Marktzeit“ mit Studenten Mehr erfahren Im Burggraben Harter Sound und Feuershow Mehr erfahren

Weitere vier Bühnen und die dazugehörigen Plätze sind diesmal unter neuer Leitung dabei. Am Neuplatz stehen Foodtrucks, im Rathausinnenhof lockt eine Prosecco-Party. Orientalische Köstlichkeiten und das passende Flair finden die Besucherinnen und Besucher am Eichelgassenkreuz, während Fans der Blasmusik an der Stiftskirche auf ihre Kosten kommen.

Der Evangelische Kirchenbezirk öffnet am Samstag und Sonntag wieder sein „Afrika-Café „ – dieses Jahr aber in der Stiftskirche. Mit Spannung wird auch das vierte „Beerpong“-Turnier am Samstag erwartet. Es findet erstmals am Wenzelplatz statt.

Der Sonntag ist bei Altstadtfest Familientag. Am Mainparkplatz präsentieren sich verschiedene Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und DLRG und bieten Aktivitäten zum Anfassen und Mitmachen. Kinderkarussell und Hüpfburg stehen in der Nähe bereit. Auf der Bühne im Rathausinnenhof tritt Zauberer Bennini auf. Die Bauchtanzgruppe „Schaika“ bringt nachmittags orientalisches Flair in die Gassen.

Shuttlebusse sind im Einsatz

Allen, die ausgelassen feiern, aber ihren Führerschein nicht riskieren wollen, empfehlen die Organisationen die Nutzung der Shuttle-Busse. Zehn Buslinien fahren abends am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften, Stadtteilen sowie den Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim. Auch die bayerische Nachbarschaft ist angebunden.

Großgeschrieben werden an den Festtagen auch Sauberkeit und Hygiene. Beim Rundgang über das Altstadtfest werden Mitarbeiter der Feuerwehr und des Ordnungsamts besonders die Speisen- und Getränkestände kontrollieren und ein Augenmerk auf Sicherheit und freie Rettungswege legen. Zusätzlich zu den öffentlichen Toiletten am Grafschaftsmuseum und in der Tiefgarage Main werden mobile Toilettenwagen aufgestellt und frei zugängliche Urinale eingerichtet. Die Ordnungshüter der Stadt und der beauftragte Sicherheitsdienst werden „Wildpinkler“ an Ort und Stelle zur Kasse bitten, betonen die Verantwortlichen.

Weitere Informationen wie das Musikprogramm und der Fahrplan der Shuttlebusse gibt es nach Angaben der Organisatoren im Internet unter www.altstadtfest-wertheim.de.