Wertheim. Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit findet am Samstag, 22. April, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Carsten Klomp, Mitinitiator der Orgelmusiken, wird Werke von Otto Heinemann, Johann Sebastian Bach, Leon Boellmann und aus eigener Feder an der Renschorgel präsentieren.

Klomp hat eine Professur für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg inne. An der Detmolder Musikhochschule studierte er Schul- und Kirchenmusik, Klavier-Seminar sowie Künstlerisches Hauptfach Orgel.

Er war von 1998 bis 2012 als Landeskantor der Badischen Landeskirche an der Freiburger Ludwigskirche tätig. Daneben war Carsten Klomp Professor für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule und gründete das Badische Haus der Kirchenmusik, das er bis 2019 leitete. Zudem ist er Schriftleiter der Zeitschrift „Forum Kirchenmusik“ und Autor und Herausgeber bei verschiedenen Verlagen. Bild: Bezirkskantorat