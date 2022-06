Wertheim. „Orgelmusik zur Marktzeit“ erklingt wieder am Samstag, 18. Juni, in der Wertheimer Stiftskirche. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Es spielt Manuel Dahme ( geboren 1989).

Dieser beschäftigte sich schon früh mit der Musik. Neben dem Cembalo spielte er Trompete, Klavier, Orgel und komponierte. Ein großes Spektrum an unterschiedlicher Kammermusik und ein starkes Interesse an der Alten Musik brachten ihn schließlich zum Cembalostudium in Frankfurt, Lyon, München und Basel (unter anderem bei Christine Schornsheim, Jörg-Andreas Bötticher, JesperChristensen und Andrea Marcon).

Es folgten ein Kirchenmusikstudium an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, das er 2021 mit Bestnoten in den Tastenfächern abschloss (Orgel bei Carsten Klomp, Liturgisches Orgelspiel bei Gerhard Luchterhandt). Eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland brachte Manuel Dahme in große Säle, wie zum Beispiel in die Berliner Philharmonie, die Philharmonie Köln, das Stadtcasino Basel, das Konzerthaus Dortmund und den Stefaniensaal in Graz.

Manuel Dahme unterrichtete an verschiedenen Musikhochschulen (Stuttgart, Basel, Tübingen). Die künstlerische und pädagogische Expertise wird ergänzt durch sein musik-wissenschaftliches Interesse. Intensiv beschäftigte er sich beispielsweise mit der Generalbassschule des Stuttgarter Stiftsorganisten Philipp Jacob Böddecker. Im Januar 2018 veröffentlichte Dahme seine kritische Ausgabe derselben zusammen mit Musik des Stuttgarter Hofmusikers Johann Albrecht Kress.

Nach einer einjährigen Assistenz bei Kirchenmusikdirektor professor Jörg-Hannes Hahn im Kirchenkreiskantorat Stuttgart-Bad Cannstatt tritt Manuel Dahme im Oktober 2022 in Lauffen am Neckar in den Kantorendienst.