Neustart der Sommermusik

Wertheim. Die Sommermusik auf dem Marktplatz startete am Samstag in die neue Saison. Bis August unterhalten Musiker immer samstags zwischen 11 Uhr und 14 Uhr Einheimische und Gäste der Stadt. Den Anfang machte Kai Höfling. Er stammt aus Steinfeld-Hausen und wohnt aktuell in Karlstadt. Seine Musik biete im Bereich Rock- und Pop von allem etwas, sagte er im Gespräch mit den FN. Darunter waren auch eigene Songs. Er erfüllte aber auch Musikwünsche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Höfling ist Berufsmusiker. Wichtig sei ihm, gemeinsam mit dem Publikum eine schöne Zeit zu haben. Dies gelang auf jeden Fall. Er freute sich, dass die Veranstaltung Sommermusik auf dem Marktplatz weitergeführt wird. Es sei cool so Kultur und Leben in die Stadt zu bringen, erklärte er.

Höfling wird noch einmal im Juli und August auf dem Marktplatz auftreten. Für ihn sei der Auftritt dort auch eine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und für sich zu werben. „Mindestens 85 Prozent der Auftrittsbuchungen kommen von Leuten, die einen zuvor live gesehen haben oder auf Empfehlung von diesen.“ Auch für den Auftritt am Samstag sei er empfohlen worden.

Mehr zum Thema Veranstaltungsreihe Sommermusik auf dem Markt in Wertheim Mehr erfahren Kai Höfling spielt zum Auftakt Sommermusik auf dem Markt in Wertheim Mehr erfahren

Die musikalische Veranstaltungsreihe wird von der Stadt Wertheim und dem Stadtmarketingverein ermöglicht. Für die laufende Saison hat Claudia Brauer die Künstlerinnen und Künstler gecastet. Gewonnen werden konnte für die Reihe Musiker aus den Genres Rock, Pop, Blues oder Country. bdg