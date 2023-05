Wertheim. Die Reihe „Wertheimer Sommermusik auf dem Markt“ wird fortgesetzt. Bis in den August hinein unterhalten Straßenmusiker samstags zwischen 11 und 14 Uhr Einheimische und Besucher im Zentrum der Stadt. Los geht es am 6. Mai mit Kai Höfling, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.

