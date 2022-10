Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Etatentwurf 2023 Wertheim: „Beileibe kein Krisenhaushalt“

OB Markus Herrera Torrez brachte am Montag den Haushaltsentwurf für 2023 in den Gemeinderat ein. Der Rathauschef will mit Augenmaß investieren. In Bezug auf die Verlässlichkeit der Planzahlen sprach er von einem „Blick in die Glaskugel“.