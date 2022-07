Mit Vollgas bis zum Schluss

Wertheim. Die Absolventen der Comenius-Realschule und der Hauptschule feierten am Wochenende ihren Abschluss. Teil dieser Veranstaltung in der Main-Tauber-Halle war die Verabschiedung des langjährigen Konrektor Dieter Fauth. Er geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Nicht einen Tag krank

Schulleiterin Katrin Amrhein lobte Dieter Fauths unermüdliches Engagement: „Er war in all seinen Dienstjahren nicht einen Tag krank.“ In den vergangenen drei Jahren, in denen sich andere geistig schon langsam in den bevorstehenden Ruhestand verabschieden würden, habe Fauth nochmals Vollgas gegeben und als kommissarischer Schulleiter die Werkrealschule Urphar-Lindelbach erheblich vorangebracht. Mit viel Applaus für den scheidenden Pädagogen endete eine rundum gelungene Feier.