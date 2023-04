Mit gelungner Weinprobe auf Dertinger Weinfest eingestimmt

Dertingen. Bilderbuchauftakt für das bevorstehende Weinfest in Dertingen: Mit der Abholung der Weinprinzessin an ihrem Elternhaus und der großen Weinprobe in der Mandelberghalle wurde wieder wie zu Zeiten vor der Pandemie-Pause gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Festumzug durch den Weinort mit der Musikkapelle Dertingen an der Spitze kündete weithin hörbar in den herausgeputzten Straßen vom großen Ereignis. Zahlreiche Weinhoheiten waren gekommen, um die Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler an ihrem Elternhaus abzuholen. Allen voran dabei war die badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach aus Heitersheim im Markgräflerland, die als wortgewandte Probenvorstellerin in der Mandelberghalle zum Star des Abends wurde.

Musikanten, der Weinadel und Vereinsabordnungen wurden am Hause Flegler mit Wein und Kuchen begrüßt. Ortsvorsteher Egon Beuschlein und Martin Baumann vom Organisationsteam stießen mit Weinprinzessin Katharina auf ein gutes Gelingen des 49. Dertinger Weinfestes an. Die Musikkapelle spielte „Wenn der Wein blüht“ und mit guter Laune setzte sich der Festumzug musikalisch umrahmt in Bewegung.

Mehr zum Thema Am 24. Juni Alles dreht sich um Roséweine Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innenstadt Weinausschank und Straßenkunst in Bad Mergentheim Mehr erfahren

Prächtig geschmückt war die Mandelberghalle mit Frühlingsblumen auf den Tischen. Die Freude bei den Organisatoren war zu spüren. Heike Flegler vom Organisationsteam begrüßte weit über 200 Weinfreundinnen und Weinfreunde zum großen Ereignis. Gekommen waren auch Christina, die Taubertäler Weinkönigin, und Mareike, die Taubertäler Weinprinzessin sowie die Weinprinzessinnen Anne aus Röttingen, Annemarie aus Tauberrettersheim, Selina aus Homburg, Lisa aus Erlenbach, Francesca aus Heidingsfeld, Alicia aus Eibelstadt, Natalie aus Güntersleben, Annabelle aus Külsheim, Melissa aus Himmelstadt, Lena aus Stetten und Anna-Lena aus Unterschüpf.

Durchaus beglückwünschen darf man das Organisationsteam des Dertinger Weinfestes, dass es mit der badischen Weinkönigin Jessica Himmelsbach eine Probevorstellerin gewinnen konnte, die mit viel Charme, fachlich überaus kompetent und sehr eloquent das Publikum begeisterte. Die 27 Jahre alte gelernte Winzerin aus dem Süden von Baden brennt spürbar für ihren Beruf. Sie brillierte mit ihrem Detailwissen. Dabei kam dennoch rüber, dass der Wein für sie eine Herzensangelegenheit ist.

Jessica Himmelsbach, die südlich von Freiburg zuhause ist, bekannte: „Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Dertingen, hier ist es doch einfach schön!“ Nach wenigen Minuten war die Weinkönigin mit allen Besucherinnen und Besuchern per du und verstand es vorzüglich, das Publikum beim Streifzug durch die Dertinger Weine mit einzubinden. Entspannt, locker und lässig schaffte sie es, das Publikum so einzuflechten, dass es Spaß hatte und dennoch interessante Informationen mitnehmen konnte.

Perfekt gestaltete sich der Auftakt zur großen Weinprobe mit einem Tilman Secco aus der Vinothek im Taubertal. Es folgten sieben weitere Proben aus dem Weingut Oesterlein, dem Winzerhof Baumann und der Dertinger Genossenschaftswinzer.

Jessica Himmelsbach stellte anschließend Silvaner, Riesling „Alte Rebe“, Grauer Burgunder, Scheurebe, Gewürztraminer, Rotling und zum Finale einen Acolon vor. Sie erklärte, dass der Silvaner ein hervorragender Interpret seines Standortes ist, der Riesling in Deutschland die wichtigste Rebsorte ist und der frische und fruchtige Graue Burgunder so richtig im Trend liegt. Für ihre fesselnden Erklärungen und humorvollen Streifzüge wurde sie mit viel Beifall belohnt.

„Wein ist ein emotionales Produkt“, fasste die Weinkönigin ihren Streifzug durch die in Dertingen wachsenden Rebsorten zusammen. Wohl jeder in der Mandelberghalle hat gemerkt, dass alle von Jessica Himmelsbach mit viel Herzblut vorgestellten Tropfen ein wahrer Genuss sind.

Nach diesem überaus gelungenen Vorgeschmack startet das 49. Dertinger Weinfest am kommenden Wochenende im Festzelt. Am Freitag findet ein Abend für die Rockliebhaber mit „F.U.C.K“ statt. Der Samstag gehört in den Nachmittagstunden den Kindern und Senioren. Für Stimmung sorgen am Abend die Aalbachtaler. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, die Winzerkapelle Beckstein und die Partyband „Fritz“ sorgen für Festzeltstimmung. Die Route des Weinwanderweges ist ausgeschildert. An zwei Stationen wartet auf die Wanderer eine Stärkung. Montag, 1. Mai, ist der Tag der Wanderer und Radler. Die Musikkapelle Dertingen und „Die Lieblers“ aus Erlenbach sorgen für Unterhaltungsmusik.