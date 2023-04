Alles dreht sich um Roséweine

Die Weinstadt Tauberbischofsheim soll um eine weitere Attraktion reicher werden: Am 24. Juni findet erstmalig das Roséwein-Festival statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. In einen „Traum in Rosa“ könnte sich der Marktplatz zur Sommersonnenwende verwandeln. Dann soll sich in der Kreisstadt alles um die zarte Farbe drehen. Zumindest was den Genuss eines guten Tropfens angeht. Claudia Wölpper-Murphy, Winzerin und Inhaberin einer Handelsagentur für exklusive Weine, wird zusammen mit Möbel Schott dafür sorgen, dass das Thema Wein in Verbindung mit Kulinarik in den Vordergrund gerückt wird. An einem lauen Sommerabend zusammen mit Freunden vor dem Rathaus einen Schoppen genießen: Das wollen die Organisatoren den Gästen ermöglichen.

„Das Taubertal bietet viele besondere Weine, nicht zuletzt den Tauberschwarz“, weiß die Expertin, die vor einigen Jahren schon das Fest „Wein am Schloss“ ins Leben gerufen hat.

Der Farbe Rosé verschrieben

Mehr zum Thema Ende der Energiespar-Verordnung Energiespar-Verordnung: Tauberbischofsheim leuchtet wieder Mehr erfahren

Diesmal hat man sich einer ganz besonderen Farbe verschrieben: Rosé. Die soll es in verschiedenen Variationen geben, ob als Wein, Secco oder Sekt. Die Tropfen, so das Organisationsteam um Claudia Wölpper-Murphy, kommen vor allem aus der Region. Aber auch einige Rosé-Spezialitäten aus Italien oder Frankreich wird sie mit im Ausschank haben. Auf Weißweine oder Rotweine müssen die Gäste allerdings verzichten – nicht aber auf Antialkoholisches.

Seit einigen Wochen wird eifrig geplant, damit die Premiere am 24. Juni zwischen Marktplatzbrunnen und Rathaus erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Idee für diese Aktion hatte Claudia Wölpper-Murphy aus Italien mitgebracht. Bei einem Besuch am Gardasee war sie im Weindorf Bardolino Gast eines Festes, bei dem vorwiegend Rosé ausgeschenkt wurde. Und weil es nicht nur im Taubertal viele interessante Rosé-Weine gibt, dürfen sich auch Einheimische und Gäste auf dieses etwas andere Weinfest freuen.

Die freie Enzi-Fläche vor dem Rathaus wird dann zu einem kleinen Weindorf umfunktioniert. Nicht nur für die Weinhoheiten, die das Festival eröffnen, wird der rosafarbene Teppich ausgerollt. Die Taubertäler Weinkönigin Christina Wille sowie die Weinkönigin Marie Grein aus Külsheim und Prinzessin Annabel Füger haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Gemütliches Ambiente

Einheimischen und Gästen etwas zu bieten, für ein gemütliches Ambiente zu sorgen und so auch die Innenstadt noch weiter zu beleben, ist das Ziel der Organisatoren. „Ergänzend zu den vorhandenen Festen wird das Weinfestival ein weiteres Highlight“, freut sich Daniel Schott. Der Geschäftsführer des Tauberbischofsheimer Möbelhauses war schnell von der Idee begeistert. Grillen und Smoken hat er sich für das Event auf die Fahnen geschrieben. Denn auch bei der Auswahl der Speisen werde versucht, das Thema Rosé so gut wie möglich umzusetzen. Als besonderes Schmankerl habe man sich eine rosa Bratwurst einfallen lassen, so Schott. Wie die Farbe sonst noch auf der Speisekarte Einzug hält, wollten er und „Grillmeister“ Reiner Böhringer noch nicht verraten.

Eine Premiere bietet auch das musikalische Rahmenprogramm des Rosé-Weinfestivals. Dann wird sich die neu gegründete Big Band von Luk Murphy, die „TBB-BB“ erstmals dem Publikum präsentieren. Zudem sorgen Leo & June für den passenden Sound.

Zwei Wochen vor dem Altstadtfest soll am 24. Juni das neue Konzept des Rosé-Weinfestivals starten. Nun hoffen die Organisatoren, dass auch das Wetter mitspielt und bei einem lauen Sommerabend die Besucher auf den Marktplatz strömen.