Marktheidenfelder feiern mit ihren Gästen die 72. Laurenzi-Messe

Marktheidenfeld. Viele Attraktionen locken von Freitag, 5. August, bis Montag, 15. August, auf die 72. Marktheidenfelder Laurenzi-Messe.

Wie die Veranstalter nun mitgeteilt haben, ist im Vergnügungspark das Kettenkarussell „Cannstatter Wellenflug“ kurzfristig doch dabei. Bis vor Kurzem noch gingen die Organisatoren davon aus, dass das beliebte Fahrgeschäft in diesem Jahr fehlen wird.

Eine weitere Attraktion des Platzes ist wieder das hohe Riesenrad, das mit 38 Metern Höhe etwas niedriger als ursprünglich geplant ausfällt. Weiter dabei sind Fahrgeschäfte wie „Kick Down“, „Skipper“, „Tornado 4D“ sowie ein Auto-Scooter. Auch das Laufhaus Rio, Kinderkarussells, Überkopfschaukel, „Aqua Fun“ und viele weitere Geschicklichkeits- und Süßigkeitengeschäfte werden nicht fehlen.

Eröffnung

Beginn der „Mess“ ist an diesem Freitag um 17 Uhr mit der Eröffnung des Festbetriebs auf dem Vergnügungspark und im Festzelt. Gleichzeitig startet der Laurenzi-Markt am Mainkai. Der Festbieranstich durch Bürgermeister Thomas Stamm erfolgt um 19 Uhr im Festzelt.

An den beiden verkaufsoffenen Sonntagen der Messe (7. und 14. August) pendelt wieder das Laurenzi-Bähnle durch Marktheidenfeld. Die kleine Bahn ist zwischen der Innenstadt und dem Festplatz Martinswiese während der Öffnungszeiten der Geschäfte von 13 bis 18 Uhr im Halbstundentakt unterwegs.

Haltestellen für das Bähnle sind in der Georg-Mayr-Straße am Eingang zum Festplatz, an der Ecke Petzoltsraße/Obertorstraße, am Alten Rathaus, in der Bronnbacher Straße, in der Mitteltorstraße, am Marktplatz, an der Ecke Fahrgasse/Mainkai, am Mainspielplatz, an der Ecke Lohgraben/Würzburger Straße sowie am Busbahnhof.

Die Haltestellen sind jeweils ausgewiesen. Abfahrt am Festplatz ist jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Die Mitfahrt ist für alle Messebesucherinnen und -besucher kostenlos.