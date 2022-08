Hinweise zum Parken

Marktheidenfeld. Während der Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld kommt es von Freitag, 5. August, bis einschließlich Montag, 15. August in Marktheidenfeld zu folgenden Einschränkungen:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Brückenparkplatz wird komplett gesperrt. Zufahrtsberechtigt sind nur Schwerbehinderte mit einem Sonderparkausweis sowie Berechtigte mit Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamts. Für die Zu- und Abfahrt vom Brückenparkplatz gilt in dieser Zeit eine Einbahnregelung. Die Zufahrt zum Brückenparkplatz ist nur über die Kreuzung am Antik Café über die Untere Brückenstraße möglich. Die Abfahrt vom Brückenparkplatz erfolgt über die Innenstadt in Richtung Petzoltstraße. Die Zufahrt zum „Hotes zur schönen Aussicht“ ist frei.

Zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte sind in der Georg-Mayr-Straße auf dem Seitenstreifen in Richtung Nordbrücke ausgewiesen. Hier können auch Fahrzeuge mit Parkausweis abgestellt werden. Die Grundstückszufahrten sind frei zu halten. Parkplätze für Motorräder befinden sich unterhalb der Martinsbräu.

Mehr zum Thema Verkehrsbehörde Parktipps für Besucher des Altstadtfestes Mehr erfahren

Als allgemeine Besucherparkflächen für die Laurenzi-Messe stehen die kostenfreien Parkplätze auf den Mainwiesen (Zufahrt über Georg-Mayr-Straße), am Lohgraben und am Alten Festplatz zur Verfügung.

Für den Mainradweg ist während der Messe eine Umleitung über die Innenstadt eingerichtet, so die Stadtverwaltung.