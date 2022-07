„Huch, wo geht es denn hier weiter?“ Beinahe jeden Morgen landen irritierte Radfahrer auf dem Parkplatz direkt am Main. 100 Meter zuvor haben sie einfach den Abzweig in die Stadt verpasst – auch, weil sie eigentlich direkt am Main entlang radeln wollten.

Genauso groß ist die Verwirrung für diejenigen, die es zwar über die Tauberbrücke geschafft haben, dann aber die Orientierung ab dem

...