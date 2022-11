Külsheimer feiern tolles Pfarrfest

Külsheim. Die römisch-katholische Kirchengemeinde in Külsheim feierte am Sonntag ihr Pfarrfest.

Beginn war mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, um das Patrozinium Sankt Martin zu feiern. Mitgestaltet wurde dieser vom Kirchenchor. Nachmittags traf man sich in der Kirche zu einer Andacht, anschließend in der Festhalle zum Pfarrfest.

Für alle ein Vergnügen

Wie es im Bericht der Kirchengemeinde weiter heißt, freute sich Georg Stang, dass solche Treffen in der Gemeinschaft wieder möglich seien. Und auch den Besucherinnen und Besuchern gefiel es sichtlich, das Pfarrfest wieder miteinander feiern zu können.

Ein musikalischer Auftritt der Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Elisabeth und ihren Betreuerinnen entzückte das Publikum. „Wir feiern heut’ ein Fest“ schallte es von der Bühne. Es folgten das „St.-Martin-Spiel“ und das „St.-Martin-Lied“. Später erklangen die Stimmen des Männergesangvereins Külsheim. Besonders beeindruckend war das „Vater unser“. Ebenso erfreuten das „Jägerlied“, das Stück „Feierabend“ und ein Stimmungslied.

Bei der Versorgung der Gäste halfen auch die drei Patres der Missionare von der Heiligen Familie in Bronnbach mit, darunter der Külsheimer Pfarrer Joachim Seraphin.