Kabarettabend in Wertheim war entlarvende Parodie in Zeiten des Ungewissen

Wertheim. Einen Kabarettabend mit Rainer Kröhnert veranstaltet der Kleinkunstverein Convenartis am 29. Januar in Wertheim. Beginn der Veranstaltung in der Aula Alte Steige ist um 20 Uhr.

Gastiert in Wertheim; Kabarettist Rainer Kröhnert. © Kröhnert

Zum Programminhalt: Die Apokalypse ist da. Zwar nicht ganz so millenniumspünktlich wie von Nostradamus, dem Maya-Kalender oder den Zeugen Jehovas vorausgesagt, aber nichtsdestoweniger effizient. Gut Ding will eben Weile haben und schlecht Ding erst recht. So schleichen sie Schrecken verbreitend übers Land – die Plagen aus Pandoras böser Büchse. Und sind diese Plagen auch nur allegorisch zu verstehen – die Heuschrecken tragen feinen Zwirn, die Katastrophen werden als Krisen verhandelt, das Inferno zur Chance verklärt, so bleibt doch ein anschwellendes Unbehagen, das die Gemüter erhitzt und das Kollektiv der Erhitzten nachhaltig spaltet. Jetzt müsste eine Retterin her oder ein Retter oder eine rettende Doppelspitze.

Wo bleiben sie also, die Propheten, die Heiligen, die Bezwinger des Chaos? Stecken sie etwa im Reformstau? Ein Messias müsste her – aber der müsste auch als solcher erkannt werden. Und wer ist denn heute noch kompetent, einen echten Messias von einem x-beliebigen Paranoiker zu unterscheiden? Dann doch lieber eine weltliche Lichtgestalt der Versöhnung, der Vernunft, des Dialogs . . . aber wer? Vielleicht schlummert irgendwo in den vergessenen Endlagern ausgebrannter Polit-Elemente, auf den unendlichen Halden gescheiterter Hoffnungsträgerinnen und -träger ein kleiner Funke verschütteter Genialität. Oder es fährt ein plötzlicher Geistesblitz in eine Protagonistin, einen Protagonisten des aktuell in Berlin praktizierenden Politpanoptikums. Eventuell auch in mehrere. Wer kann das wissen? Wer erkennt, wer enttarnt den Retter, die Retterin?

Diese Rolle übernimmt der Meister der entlarvenden Parodie in den Zeiten des Ungewissen, Reiner Kröhnert. zug

