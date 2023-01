Julia Henke verlässt den Ortschaftsrat

Dertingen. In der Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrats Dertingen verabschiedete Ortvorsteher Egon Beuschlein die stellvertretende Ortsvorsteherin Julia Henke.

Beuschlein würdigte das Engagement seiner bisherigen Stellvertreterin, die sich sehr aktiv eingebracht habe. Julia Henke (rechts) ist aus Dertingen weggezogen.

In ihren Abschiedsworten gab Julia Henke einen Rückblick auf das Wirken im Gremium. Außerdem appellierte sie an die Bevölkerung, sich ehrenamtlich zu engagieren: „Packt mit an und gestaltet mit.“

Als Nachfolgerin von Julia Henke wurde Stefanie Schlundt verpflichtet. hw