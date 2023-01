Blutspender ausgezeichnet

Dertingen. Im Rahmen der Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates Dertingen war eine Blutspenderehrung vorgesehen.

Frieder Henke hat bereits 100 Mal gespendet. Er war allerdings verhindert und konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.

71 Spender in Dertingen

Reinhold Hörner vom DRK-Ortsverein Dertingen würdigte die oftmalige Bereitschaft des Blutspenders. Der Redner bedauerte, dass die Bereitschaft zur Blutspende rückläufig ist. 71 Spenderinnen und Spender sind es in Dertingen im Vorjahr weniger gewesen.

Reinhold Hörner verwies auf den 16. Februar, den nächstmöglichen Termin zur Blutspende. Außerdem bietet das Rote Kreuz in Dertingen einen Erst-Hilfe-Kurs an, dieser beginnt am 28. Januar. hw