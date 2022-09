Hörspiel-Spektakel mit Musik

Bronnbach. Der Wertheimer Convenartis-Kunstverein präsentiert in Kooperation mit dem Kloster Bronnbach ein hochkarätig besetztes bayerisches Live-Hörspiel am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Bernhardsaal. Erzählt wird auf spannende Art und Weise das sagenumwobene Leben des Georg Jennerwein von seiner Zeugung bis zu seinem Tod.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verschiedenste Szenen

Die Schauspieler Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und Stefan Murr verkörpern dabei alle Figuren und lassen verschiedenste Szenen vor dem Auge der Zuschauerinnen und Zuschauer aus einer völlig eigenen Perspektive lebendig werden: den dramatischen Tod des Stiefvaters, die tägliche Auseinandersetzung mit Hunger und Not, den Überlebenskampf auf dem Schlachtfeld, die tragische Beziehung zu seiner Mutter, seine obsessiven Liebesabenteuer, sein gefährliches Spiel im provokanten Umgang mit der Obrigkeit bis hin zum fatalen Zerwürfnis mit seinem Kameraden Josef Pföderl. Mit der intensiven und atmosphärischen Musik des hochkarätig besetzten Art Ensemble of Passau geraten die Besucherinnen und Besucher in den Sog dieses aufregenden, unberechenbaren und mysteriösen Charakters.

Eintrittskarten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim FN-Kartenservice unter Telefon 09341/83141 oder im Kloster Bronnbach, Telefon 09342/935202020, oder per Mail an info@kloster-bronnbach.de. lra