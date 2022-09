bronnbach. Ein Biker-Treffen mit Motorradgottesdienst findet am Sonntag, 25. September, um 13 Uhr auf dem oberen Parkplatz hinter dem Kloster Bronnbach statt. Nach dem Gottesdienst werden die Motorräder von Diakon Reiner Thoma gesegnet. Der Gottesdienst wird begleitet von der Band „Eight 4 Fun“, die Klassiker wie „Stand by me“ oder „Born to be wild“ spielen. Bild: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Frank Mittnacht

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1