Höhefelder setzen auf Ortsbedarfsanalyse

In der Sitzung des Höhefelder Ortschaftsrats wurde mitgeteilt, dass das Gremium der Sanierung des Anbaus des evangelischen Kindergartens im Umlaufverfahren ebenso einstimmig zugestimmt hat wie einem Baugesuch.

Für Neugeborene gibt es künftig keine Geburtskissen von Bianca Nippold mehr, sondern von Laura Betzel.

Der neue Jugendraum für 13- bis 17-Jährige befindet sich im Verwaltungsgebäude und wurde Anfang April an die Jugendlichen übergeben.

Der Leichenaufbewahrungsraum im alten Rathaus werde demnächst renoviert.

Im Bürgerhaus müssen die Fenster noch eingebaut und der Geschirrspüler repariert werden. Ein Dampfreiniger wurde angeschafft.

Sowohl für die Dorfplatzpflege (Meta Mathies) als auch die Hallenreinigung (Hans-Dieter Friedrich) werden noch ehrenamtliche Nachfolgerinnen oder Nachfolger gesucht.

Ortsvorsteher Christian Stemmler gab einige Termine bekannt. Dazu gehörten am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr das Maibaumaufstellen samt Maifeuer (ab 20 Uhr) in der Kiesgrube sowie der der Blumenverkauf des Obst- und Gartenbauvereins am 6. Mai um 11 Uhr an der Bushaltestelle.

Stemmler ging auch auf Themen aus der Ortschaftsratssitzung vom 9. Februar ein. Für die Ortseingänge werden derzeit neue „Willkommen“-Holzschilder durch Hartmut Betzel und Benjamin Siedler hergestellt. Das in die Jahre gekommene und stark verunreinigte Ortsschild Richtung Gamburg kann nicht mehr hergerichtet werden und wird daher „zu gegebener Zeit“ ausgetauscht.

Für die „30er“-Fahrbahnmarkierung im Gamburger Weg gibt es inzwischen grünes Licht. Auch soll das mobile Blitzgerät zeitnah in Fahrtrichtung Gamburg aufgestellt werden.

Im Laufe der nächsten Tage soll die Firma „Terrado Networks“ eine Fotodokumentation im Rahmen des Glasfaserausbaus anlegen.

Zum Thema Jugendtreff „Freudenhaus“ gab es Anfang März ein Runder Tisch mit allen Beteiligten. Dabei wurden Maßnahmen vereinbart worden, um aufgetretene Probleme wie Ruhestörungen künftig schnell und unkompliziert zu lösen. „Es kann nur über Gespräche gehen“, sagte Stemmler.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit der Stadtverwaltung wurde klar, dass auf dem Friedhof einige Fundamentbalken erneuert werden müssen. Hierzu ist auch der Abbau einiger Grabsteine nötig. Die Maßnahme soll in die Haushaltsmittelanmeldung für 2024 aufgenommen werden. kg

Beschädigungen am Fußweg am Wendehammer sollen in den nächsten Tagen behoben werden. Höchste Priorität bei der Flickenteerung hat der Strüth-Weg. kg