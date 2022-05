Wertheim. Bei der „Orgelmusik zur Marktzeit“ am Samstag, 21. Mai, um 11 Uhr in der Stiftskirche spielt Kirchenmusikdirektor Hermann Feist an der Rensch-Orgel in der Stiftskirche. Er präsentiert die Werke Fantasie und Fuge g-Moll, BWV 542 von Johann Sebastian Bach und Prelude, Pastoral sowie Finale aus der Orgelsonate Nr. 20 (F-Dur) von Josef Gabriel Rheinberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hermann Feist wurde 1955 in Mahlberg bei Lahr geboren. Aufgewachsen in einem stark von der Singbewegung geprägten Pfarrerelternhaus, studierte er Kirchenmusik in Heidelberg und war von 1979 bis 1982 Assistent von Landeskantor Schweizer in Pforzheim. Nach dem A-Diplom fungierte Feist als Kirchenmusiker in Pforzheim und Leiter der Nordstadtkantorei. Von 1986 bis 1990 war er als Kirchenmusiker des Gruppenkantorates Donaueschingen – Bad Dürrheim tätig, danach als Bezirkskantor an der Stiftskirche Lahr. Dort baute er den Kammerchor „Concertino vocale“ sowie die „Maîtrise vocale – Lahrer Singschule“ auf. Auch arbeitet er im „Bündnis für das Singen der Kinder“ in Baden-Württemberg mit.

Kirchenmusikdirektor Hermann Feist aus Lahr. © Bezirkskantorat

Hermann Feist organisierte Orgelkonzertreihen, komponierte Singspiele, Songs und Musicals für Kinder und Jugendliche. Durch ihn erfolgte der Aufbau des Jugendchores „Jacobuskantorei“ und der Band „Skywalkers. 2004 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2