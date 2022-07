Männerchor aus Thüngersheim gastiert

Wertheim. In einer besonderen Form findet am Samstag, 9. Juli, die „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Wertheimer Stiftskirche statt: Es gastiert der renommierte Männerchor des Gesangvereins 1862 Thüngersheim unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp.

Der Chor trägt das Prädikat „Leistungschor Stufe A“ des Fränkischen Sängerbunds und nimmt regelmäßig an Leistungsprüfungen teil. Er besitzt ein breitgefächertes Repertoire an weltlicher und geistlicher Literatur, die preisgekrönte Interpretation von Uraufführungen ist seinem Schaffen inbegriffen.

Künstlerischer Leiter

Durch einen ersten beim Bayrischen Chorwettbewerb 2017 qualifizierte sich der Chor für den Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg. Seit 2021 ist Carsten Klomp künstlerischer Leiter der Sänger. Außerdem istzudem seit 2012 Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Er studierte Schul- und Kirchenmusik, Klavier-Seminar und Künstlerisches Hauptfach Orgel an der Detmolder Musikhochschule sowie Germanistik an der Universität Bielefeld.

Ensembles gegründet

Nach beruflichen Stationen in Herdecke und Bremerhaven war er von 1998 bis 2012 als Landeskantor der Badischen Landeskirche an der Freiburger Ludwigskirche tätig. Hier gründete er die Freiburger Kantorei und das Herdermer Vokalensemble, eine Stiftung für Kirchenmusik und mehrere erfolgreiche Konzertreihen.

Daneben hatte er eine Professur für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule inne und gründete das badische Haus der Kirchenmusik, das er bis 2019 leitete.

Schriftleiter und Autor

Carsten Klomp ist Schriftleiter der Zeitschrift „Forum Kirchenmusik“ sowie Autor und Herausgeber zahlreicher Editionen. 2018 und 2021 erschien im Butz-Verlag seine international erfolgreiche Orgelschule „Orgelspiel von Anfang an“. Zahlreiche Konzerte runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Der Männerchor singt im Rahmen der „Orgelmusik zur Marktzeit“ Werke der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert. Carsten Klomp interpretiert Werke von Bach und Eigenkompositionen.