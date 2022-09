Herbstvergnügen am Mainplatz

Wertheim. Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Mainplatz für das Herbstvergnügen wieder in einen kleinen Jahrmarkt. Vom 29. September bis 3. Oktober und vom 6. bis 9. Oktober können sich große und kleine Besucher trotz abgesagter Michaelismesse auf typisches Messeflair in Wertheim freuen.

Gute Nachrichten gibt es für alle Fans der Fahrgeschäfte: Golden Star, der Rundfahrklassiker der „Werddemer Mess“, ist seit kurzem im Besitz eines Wertheimer Schaustellers und bereichert das diesjährige Herbstvergnügen. Als weitere Fahrgeschäfte kommen ein Kinderkarussell und der Autoscooter hinzu. Große Sprünge können auf dem Bungee-Trampolin gemacht werden, zudem gibt es verschiedene Spiel- und Belustigungsgeschäfte.

Natürlich darf auch eine kleine Verkaufsmesse mit dem typischen Warenangebot einer Kirmes nicht fehlen. Über 25 Händler, die normalerweise an der Michaelismesse teilnehmen, bieten ihre Waren auf dem Mainplatz zum Kauf an: Von Pfannen und Kochgeschirr über Gewürze, Edelstahlwaren, Tonträger bis hin zu Kleidung und Süßwaren – für jeden ist etwas geboten.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Fassbier, Fischbrötchen, Steak, Bratwurst und Crêpes sowie regionale Weine und auch alkoholfreie Getränke sorgen auch kulinarisch für echtes Messeflair auf dem Wertheimer Herbstvergnügen.

Neben den klassischen Fahrgeschäften, Waren- und Essensangeboten, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ansprechendes Rahmenprogramm. Die Uissigheimer Musikanten spielen am 2. Oktober um 13 Uhr am Mainpavillon auf und am verkaufsoffenen Feiertag, 3. Oktober, haben die Innenstadthändler von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Höhepunkt an diesem Tag ist auch das große Feuerwerk um 20 Uhr. Am Samstag des zweiten Wochenendes findet der „Wertheim Lauf 2022“ statt und am Sonntag, 9. Oktober, gibt die Musikkapelle Dertingen ebenfalls um 13 Uhr am Mainpavillon ein Platzkonzert.

Das Herbstvergnügen am Mainvorplatz kann donnerstags und freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags und feiertags von 11 bis 22 Uhr besucht werden.