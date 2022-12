Grundstein für erfolgreiches Berufsleben gelegt

Folgende Schülerinnen und Schüler hatten die Prüfung erfolgreich abgelegt (in Klammern der Ausbildungsbetrieb)

Klasse C3GL1T (Klassenlehrer Reiner Kahl): Flachglastechnologin (vorgezogene Prüfung): Laura Friedrich, Wertheim-Bestenheid (Glastechnik TBB KG, Tauberbischofsheim).

Klasse M4IM (Klassenlehrer Christopher Gebert): Industriemechaniker bzw -in: Ajdin Avdic, Marktheidenfeld (BRAND International GmbH, Wertheim-Bestenheid); Carlo Beck, Wertheim-Nassig (Ersa GmbH, Wertheim); Cora-Sophie Blum, Holzkirchen (Schuller GmbH, Wertheim); Jonas Brunner, Faulbach (Ersa GmbH, Wertheim); Marius Büttner, Collenberg (Rauch Möbelwerke GmbH, Freudenberg); Kevin Dühmig, Freudenberg-Ebenheid (Eugen Woerner GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid); Henrik Eilender, Erlenbach (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid); Sören Glatzel, Freudenberg-Ebenheid (BRAND International GmbH, Wertheim-Bestenheid); Jannik Grimm, Eichenbühl-Heppdiel (Pink GmbH Vakuumtechnik, Wertheim-Reinhardshof); Justin Hartmann, Faulbach (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid); Serah Hörning, Rothenfels (Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH, Wertheim-Bestenheid); Dustin Kunkel, Wertheim-Waldenhausen (Ersa GmbH, Wertheim); Kenneth Manandic, Wertheim-Wartberg (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid); Gabriel Mock, Wertheim-Wartberg (BRAND International GmbH, Wertheim-Bestenheid); Joshua Nehr, Freudenberg (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid); Richard Schumajlow, Kreuzwertheim (Schuller GmbH, Wertheim); Julian Schüßler, Külsheim-Steinbach (Schuller GmbH, Wertheim); Paul Tretter, Hasloch (Ersa GmbH, Wertheim); Adrian Warmuth, Karbach (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid)

Klasse M4MB (Klassenlehrer Erich Wurm): Feinwerkmechaniker (Maschinen- und Werkzeugbau), Zerspannungsmechaniker: Paul Aust, Wertheim-Wartberg (Wilhelm König Maschinenbau GmbH, Wertheim-Bestenheid); Fouad Diabi, Wertheim (Pink GmbH Vakuumtechnik, Wertheim-Reinhardshof); Tobias Diehm, Hasloch-Hasselberg (Wilhelm König Maschinenbau GmbH, Wertheim-Bestenheid); Franz Esau, Wertheim-Hofgarten (Pink GmbH Vakuumtechnik, Wertheim-Reinhardshof); Maurice Farrenkopf, Külsheim (König & Meyer GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid); David Gabriel, Altenbuch (Wilhelm König Maschinenbau GmbH, Wertheim-Bestenheid); Gianluca Longo, Wertheim-Bestenheid (König & Meyer GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid); Sergej Mosgowoj, Wertheim-Wartberg (Seiler Vakuumtechnik GmbH, Wertheim-Dörlesberg); Kevin Niedens, Wertheim-Bestenheider Höhe (Mira Kunststofftechnik GmbH, Wertheim-Reinhardshof); Daniel Wenzel, Wertheim-Wartberg (Wilhelm König Maschinenbau GmbH, Wertheim-Bestenheid); Richard Werner, Wertheim-Wartberg (König & Meyer GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid)

Lob für gute Leistungen: Jannik Grimm (M4IM) Lob mit Notendurchschnitt 1,9, Marius Büttner (M4IM) Lob mit 1,8 und Paul Tretter (M4IM) Lob mit 1,8.

Preis für herausragende Leistungen: Daniel Wenzel (M4MB) Preis mit Notendurchschnitt 1,7, Cora-Sophie Blum (M4IM) Preis mit 1,6, Serah Hörning (M4IM) Preis mit 1,6 und Julian Schüßler (M4IM), Preis mit 1,6

KMK-Fremdsprachen-Zertifikat (Englisch) erhielt Richard Schumajlow (M4IM). bdg