Jessica Grimm ist neue Schulleiterin

Distelhausen. Jessica Grimm ist die neue Schulleiterin der Erich-Kästner-Grundschule in Distelhausen. Dieser Tage wurde sie feierlich in das Amt eingeführt. Über 50 Schulkinder begrüßten die neue Schulleiterin herzlich mit Liedern und einer Performance mit Schwungtuch. Mit guten Wünschen für Jessica Grimm entstand eine große „Wünsche-Pusteblume“.

Im Namen des Elternbeirates sicherte Elternbeiratsvorsitzende Carolin Krank eine gute Zusammenarbeit zu. Der stellvertretende Schulamtsdirektor und Schulrat Alois Schmitt stellte den beruflichen Werdegang von Jessica Grimm dar, die zuvor an der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim unterrichtet hatte. Zunächst schloss Jessica Grimm das Studium der Betriebswirtschaft ab, bevor sie sich neu orientierte und 2009 die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen ablegte.

Steigende Schülerzahlen

Auch Bürgermeisterin Anette Schmidt richtete herzliche Begrüßungsworte an Jessica Grimm. Sie hob die gute Entwicklung der Grundschule in Distelhausen hervor. Sie bestätigte einen Aufwärtstrend der Schülerzahlen: Derzeit werden über 50 Kinder beschult, 2019 waren es noch 40 Kinder. Das sei eine Steigerung von 25 Prozent. Im Namen der Schulleiter von Tauberbischofsheim hieß Christian Wamser die neue Schul-Chefin willkommen. Er wünschte Jessica Grimm, dass sie das erfüllende des Berufsfeldes Schulleiterin erfahren dürfe und sagte: „Die Tätigkeit der Schulleitung ist immer auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen bezogen. Hier mit den Menschen, die einem gegenüberstehen und die einem anvertraut sind, zeigen wir als Pädagogen in der Leitungsfunktion, wie wir die Menschen, wie wir Schule voranbringen können. Hier ist das eigentlich wichtige und auch Erfüllende unserer Tätigkeit.“

„Wie ein Schmuckkästchen“

„Klein aber fein, wie ein Schmuckkästchen“ sei die Grundschule in Distelhausen, sagte Jessica Grimm in ihrer Antrittsrede. Nun brenne sie darauf mit ihren Kolleginnen die Schule weiterzuentwickeln und zu gestalten. Man wolle sich zeitgemäß medial aufstellen und eine Schule sein, in der sich jeder gesehen, unterstützt und wertgeschätzt fühlt: „Jeden Einzelnen sehe ich als Goldstück, das mit entsprechender Sorgfalt zu schützen und zu pflegen ist.“ Das wäre sicher ganz im Sinne Erich Kästners, dem Namensgeber der Schule. Jessica Grimm schloss mit einem Dank an die Vertreter der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim und die Kolleginnen sowie alle, die bei der Feier zur Amtseinführung aktiv waren.

Das waren vor allem die Schülerinnen und Schüler, die das Programm heimlich für diesen Tag vorbereitet hatten. Mit dem sehr passenden Lied „Gut, dass wir einander haben“ endete die Feierstunde.