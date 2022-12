87 neue Fachkräfte im Handwerk

Buchen. 87 Absolventen der Berufsschulabschlussprüfung sind in der Aula der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) verabschiedet worden. Drei bestanden die Prüfung nicht. 15 Absolventen wurden vom Förderverein mit einem Lob, einer Urkunde oder einem Preis gewürdigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Prüfungsbeste waren der Industriemechaniker Marius Pflüger ( AZO GmbH + Co. KG, Osterburken) und der Technische Produktdesigner Ewald Geier (LTI-Metalltechnik GmbH, Osterburken) mit dem Notendurchschnitt von 1,3.

Schulleiter Konrad Trabold gratulierte den Absolventen zu ihren insgesamt guten Ergebnissen und betonte, wie dringend die Region auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sei. Die Absolventen hätten in den vergangenen dreieinhalb Jahren viele Erinnerungen gesammelt, gute wie weniger gute, die jedoch alle für ihre Entwicklung wichtig seien. Mit dem Ausbildungsende sei nicht Schluss mit der beruflichen und persönlichen Entwicklung. In der Arbeitswelt höre das Lernen nie auf, entweder innerbetrieblich oder vielleicht auch an der ZGB mit dem Besuch der Fachschule für Technik oder einem Meistervorbereitungskurs.

Mehr zum Thema AZO Nachhaltigkeit in den Fokus gestellt Mehr erfahren Dienstjubiläum Hohe Empathie für die Schüler Mehr erfahren Ausbildungsmesse Kontakt zu Firmen hergestellt Mehr erfahren

Stefan Kempf, Bildungsberater der IHK Rhein-Neckar und Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB), rief die Absolventen dazu auf, in ihrem Umfeld von ihren Erfahrungen mit der Ausbildung zu berichten und andere für die duale Ausbildung zu begeistern. Denn mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stünden alle Möglichkeiten offen. Auch die Verdienstaussichten seien gut. Anschließend folgte die Zeugnisausgabe durch den stellvertretenden Schulleiter Heiko Ihrig und die Klassenlehrer.

Folgende Prüflinge wurden zusätzlich ausgezeichnet: Industriemechaniker: Nico Erbacher (Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Hardheim), Marc Ertl, Oskar Frey und Dirk Schumacher (AZO GmbH & Co. KG, Osterburken). Elektroniker für Betriebstechnik: Johannes Braun (Mosca GmbH, Waldbrunn), Dominik Eifler (Kirchgässner Elektrotechnik GmbH, Binau) und Patrick Spröhnle (European Aerosols GmbH, Haßmersheim). Technische Produktdesigner: Morten Ackermann (Bleichert Automation GmbH & Co. KG, Osterburken), Ana-Maria Josi (KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH, Zwingenberg), Paul Rabung (KWM Karl Weishaar GmbH, Mosbach) und Paul Zipp (Weiss GmbH). Werkzeugmechaniker: Jannis Ehrmann (Eaton-Crouse-Hinds GmbH, Eberbach). Kfz-Mechatroniker: Daniel Lazuk (Ausbildungsbetrieb JVA Adelsheim)