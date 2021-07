Von einer „sehr erfreulichen Entwicklung bei der Gewerbesteuer“ berichtete am Montag auf der Gemeinderatssitzung Helmut Wießner, in der Stadtverwaltung zuständig für den Haushalt. In seinem Finanzwischenbericht für den laufenden Haushalt sprach er von 2,5 Millionen Euro überplanmäßigen Einnahmen bei der Steuer, die von den Wertheimer Unternehmen abgeführt werden. Bis zum Ende des Jahres waren

...