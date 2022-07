Positive Zahlen eine „Momentaufnahme“

Igersheim. Erfreuliche Zahlen wies der Finanzzwischenbericht 2022 von Kämmerer Matthias Edinger aus. Denn die Erträge bei der Gewerbesteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen hätten sich deutlich besser entwickelt als ursprünglich erwartet. Trotz alledem sei dies nur „eine Momentaufnahme“. Deswegen sei es wichtig, die weitere Entwicklung im Blick zu haben und mit Weitblick an die Sache heranzugehen.

1,3 Millionen Euro mehr

„Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer liegen momentan bei rund 1,3 Millionen Euro und bei den Schlüsselzuweisungen bei etwa 117 000 Euro“, erläuterte der „Finanzminister der Igersheimer Verwaltung. Dem gegenüber stünden Mehraufwendungen von 126 000 Euro bei der Gewerbesteuerumlage, somit betrage der Überschuss bei der Gewerbesteuer nach aktuellem Stand bei etwa 1,174 Millionen Euro.

Der Finanzzwischenbericht wartet mit positiven Zahlen auf.

Wegen der Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer könne, so der Kämmerer, voraussichtlich auf die Aufnahme eines Darlehens über 200 000 Euro verzichtet werden. Sollten sich die Zahlen des Finanzzwischenberichtes in dieser Höhe festigen, würde sich der Finanzierungsmittelbestand (Saldo des Finanzhaushaltes) von minus 306 000 Euro auf plus 565 000 Euro erhöhen. Die liquiden Eigenmittel würden dann etwa 2,563 Millionen Euro (statt etwa 1,891 Millionen Euro) betragen.

„Wir kommen durch Mehreinnahmen – sollten diese so bleiben – voraussichtlich sehr gut durch das laufende Haushaltsjahr und können anfallende Mehrausgaben kompensieren und gegebenenfalls auch die Liquidität erhöhen“, bilanzierte Matthias Edinger. Auch könne aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Aufnahme eine Kredits über 200 000 Euro verzichtet werden. Dies sei gerade im Hinblick auf die wieder steigenden Zinsen äußerst hilfreich.

Verhaltener Optimismus

„Es gibt zwar keinen Grund zur Euphorie“, so Bürgermeister Frank Menikheim, doch die Zahlen seien gut, weshalb man verhalten optimistisch sein dürfe. „Der Kämmerer hat ein glückliches Händchen bewiesen“, ließ Ratsmitglied Josef Gabel wissen. Er lobte Edinger für die vorsichtige Herangehensweise.