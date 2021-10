Hin und wieder sieht man das Burg-Bähnle noch in Wertheims Stadtbild, wie hier am vergangenen Donnerstagvormittag am Schiffsanleger. Betreiber Oliver Wolters machte allerdings klar, dass es sich dabei nur um die Einhaltung der langfristigen Verträge mit der Reederei Wiking handele. An einen wieder einsetzenden Stadtverkehr der Gecko-Bahn, vor allem auf die Burg, ist derzeit nicht zu denken. Dennoch scheint man laut Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez über eine Lösung nachzudenken.

© Heike Barowski