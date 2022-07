Abwechslungsreiches Programm in besonderem Ambiente

Wertheim. Open-Air-Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, mit Abstand und frischer Luft gemeinsam in eine neue Kulturrunde zu starten. So hat das Team von „Echt Hartmann“ auch für 2022 ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt – und bereichert damit an drei Wochenenden den „Sommer auf der Burg“ im Schlossgraben der Burg Wertheim.

Am Samstag, 23. Juli, gibt es ein Wiedersehen mit der Band „True Collins“, die bereits im letzten Sommer eindrucksvoll auf der Burg performt hat.

Am Sonntag, 24. Juli, kommt Maxi Schafroth auf die Burg (Tickets für den 26. Juli 2020 sind gültig). Nach seinem ersten Soloprogramm „Faszination Allgäu“ setzt der Kabarettist seine bizarre Beobachtungsreise nahtlos fort.

„Faszination Bayern“ ist der zweite Meilenstein seiner von langer Hand geplanten Kabarett-Trilogie, und die Reise führt heraus aus dem strukturschwachen Allgäuer Raum, über den Lech, bis in die gelobte Universitätsstadt München.

Am Freitag, 5. August, kommen die Jungs von „Alex im Westerland“ auf die Burg: Ihr Bühnenprogramm besteht zu 100 Prozent aus den größten Hits von „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“, den beiden Punkrock-Urgesteinen aus Deutschland.

Am Samstag, 6. August, gibt es die Premiere der „ABBA Review Show“ gemeinsam mit einem Streichquartett, das dieser Musik einen ganz neuen und unverwechselbaren Klang verleiht.

Am Sonntag, 7. August, stellen sich die beiden Herren des „Ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabaretts“ in ihrem neuen Programm „Lügen-Messe“ die Fragen dieser Zeit und liefern auch gleich die Antworten.

Am letzten Augustwochenende gibt es zwei energiegeladene Tributeshows im Burggraben: Am 26. August „We rock Queen“ mit Gitarrist Rohles, Bassist Peters und Schlagzeuger Ehlers, die zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln gehörten und von Brian May und Roger Taylor persönlich ausgewählt wurden.

Härtere Riffs erklingen am Samstag, 27. August, wenn „My’tallica – Europe’s No 1. Metallica Tribute Show“ übernimmt. Die Band zählt laut „Metallica Chapter Days“ zu den besten „Metallica Tribute Acts“ der Welt.