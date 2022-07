Marcus Götz bleibt Vorsitzender

Wertheim. Die Freien Bürger Wertheim (FBW) wählten ihren Vorstand neu. Burgaufstieg, der Jüdische Friedhof und Windparks standen zudem im Mittelpunkt der Diskussionen im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Rose“ in Nassig statt.

Nach dem Gedenken an das gestorbene langjährige Mitglied Hans-Karl Hollenbach berichtete Vorsitzender Marcus Götz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war nur ein Besuch in der Werkrealschule Urphar-Lindelbach möglich. Daneben konnten bei einem Termin alle Mitglieder ihre Vorschläge für die Haushaltsklausur einbringen. Ferner beteiligte man sich an der Organisation der Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg Anfang März. Zudem fanden einige Vorstandssitzungen zur Vorbereitung der Vorstandswahl statt.

Nach dem Bericht von Kassenwarts Hans-Jürgen Hogh und den Erläuterungen zur Kassenprüfung wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Vor den Neuwahlen machte Marcus Götz darauf aufmerksam, dass er seit 2007 Vorsitzender ist und nur noch eine begrenzte Zeit für das Amt zur Verfügung stehen werde. Er stelle sich letztmalig zur Wahl, habe aber zur Verjüngung des Vorstands bereits Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt.

Nach kurzer Aussprache wurden Marcus Götz als Vorsitzender, Tanja Bolg als stellvertretende Vorsitzende, Kurt Kraft als Schriftführer, Dominik Hauck als Kassierer und Axel Kempf als Kassenprüfer gewählt. Beisitzer sind Christine Heldt, Julia Wiechert, Lukas Nachtmann und Norman Frank.

Über die Arbeit der FBW-Gemeinderatsfraktion berichtete Songrit Breuninger. Sie ging auf die Klausursitzung des Gemeinderats ein und informierte über zahlreiche Projekte und Bauaktivitäten wie die „Neue Soziale Mitte“ auf dem Wartberg, die Sporthalle Nassig sowie die Kindergartenerweiterungen in Kembach und Höhefeld.

Nach einem Hinweis von Gerhard Kohout zur eingeschränkten Nutzung der Burg für Ältere sowie Bürgerinnen und Bürger mit Handicap wurden Alternativen zum „Bähnle“ diskutiert. Beim Blick auf autonom fahrende Kleinbusse, die in Schweinfurt Personen befördern, mahnte Johann Vogeltanz an, dass man gerade bei den vielen Veranstaltungen im Sommer sowie bei den Festlichkeiten auf der Burg nochmals ergebnisoffen alle Möglichkeiten prüfen sollte. Breuninger verwies darauf, dass der Schrägaufzug bereits im Positionspapier der FBW zur Klausursitzung zur erneuten Prüfung aufgeführt ist. Sie sagte zu, in dieser Sache erneut initiativ zu werden. Denn „wir schließen einen Großteil der Bevölkerung und möglicher Besucher der Burg aus, wenn wir da nicht endlich zu einer Lösung kommen“.

Hubert Sadowski berichtete aus dem Kreistag. Wie er erklärte, hätten Kostensteigerungen für Baumaßnahmen auch bei der Renovierung des Klosters Bronnbach zu Einsparungen geführt.

Gerhard Kohout informierte über seine Bemühungen und die seiner frau, den Jüdischen Friedhof nach seiner Sperrung wegen baulicher Mängel wieder für Besucher zugänglich zu machen. So habe er sich in zahlreichen Telefonaten und Schreiben bei verschiedenen Stellen für eine Sanierung eingesetzt. Die inzwischen zugesagte Förderung über 100 000 Euro für die Sanierung zeige, dass auch persönliches Engagement zum Erfolg führen kann.

Zu einer lebhaften Diskussion führten die Planungen für die beiden angedachten neuen Windparks im Schenkenwald und rund um die Heegwald-Deponie.

Einig war man sich, dass man nicht voreilig handeln solle, sondern erst die neuen gesetzlichen Regelungen abwarten müsse. Auf jeden Fall müssten die Bürger in die Entscheidungsfindung mit eingebunden werden.

Zum Abschluss würdigte Marcus Götz alle für ihr kommunales Engagement. Beim nächsten Termin „Freie Bürger Vor-Ort“ am 20. Juli wollen die Freien Bürger das Jugendhaus besuchen, heißt es abschließend in der Mitteilung der Verantwortlichen.