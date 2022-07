Führung durch Abteigarten

Bronnbach. Ein beschaulicher und idyllischer Ort, der Muße und Entspannung mit plätschernden Brunnen bietet: Das schätzen die Besucherinnen und Besucher des Klosters Bronnbach am Abteigarten. Gästeführerin Annemarie Heußlein geht bei ihrer Führung am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr aber mehr in die Tiefe und bietet viele Informationen zur Entstehungsgeschichte des Gartens mit seinen Skulpturen, der Brunnen und des Freskos der Orangerie. Die Teilnehmenden erfahren beispielsweise, warum sich der Kriegsgott Mars und ein abgeschlagenes Menschenhaupt unter den Skulpturen befindet. Und was hat es mit der Dame mit dem raffiniert geschlitzten Kleid auf sich? Diese Fragen beantwortet Heußlein bei ihrer Gartenführung. Sie erläutert die Figuren im Abteigarten und geht auch auf seine Umgestaltung im Laufe der Geschichte ein. Treffpunkt zur Gartenführung ist um 18 Uhr am Klosterladen. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Die Verantwortlichen empfehlen, wenn möglich ein Fernglas mitzubringen. lra

