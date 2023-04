Friseursalon in Sachsenhausen eröffnet

Sachsenhausen. Ihren Friseursalon „Salon Haar Traum“ eröffnete am Samstag Nadine Wolz im Obergeschoss des Hauses Teilbachstraße 4 in Sachsenhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie wohnt seit 2006 in der Ortschaft und stammt aus Bestenheid. In einem Salon auf dem Reinhardshof lernte sie das Friseurhandwerk. Seit November 2021 besuchte sie die Meisterschule in Heilbronn. Ein letzter Teil der Meisterausbildung steht in den kommenden Monaten noch aus.

Die Eröffnung als Inhaberin des Geschäfts ermöglichte ihr das erfolgreiche Ablegen einer Aufnahmeprüfung, berichtete sie. Dabei stellte sie in Theorie und Praxis ihr Wissen und Können unter Beweis. Nun freut sie sich in ihrem Salon auf viele Kundinnen und Kunden.

Mehr zum Thema Otfried-Preußler-Schule Grundschüler kehrten auf den Wartberg zurück Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Besonderer Geburtstag Wertheims Hochwasserfriseur Thomas Wettengel wird 75 Mehr erfahren Seniorenrat Seniorenmesse in Wertheim Mehr erfahren

„Für ältere Kunden, die keine Treppen mehr steigen können, mache ich auch Hausbesuche“, erklärte Wolz. In ihrem Salon bietet sie klassische Friseurleistungen an. Ab Ende des Jahres sollen noch Gesichtskosmetikbehandlungen dazukommen.

Bei der Eröffnung dankte sie besonders ihrer Mutter und deren Mann sowie ihrem eigenen Ehemann für die Unterstützung. Sie freute sich auf ihre Selbstständigkeit und war überzeugt, diese lasse sich auch gut mit ihren zwei Kindern vereinbaren.

Die Gratulationen der Ortschaft und die Grüße von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez überbrachte Ortsvorsteher Udo Beck. Wie er sagte, sei es heute nicht mehr selbstverständlich, ein Handwerk zu erlernen. Denn viele wollten studieren. Außerdem gratulierte er ihr zur Meisterausbildung. Es gehöre Mut dazu, diese anzugehen. Lob hatte Beck auch für den Start in die Selbstständigkeit. Die Ortschaft freue sich, dass man nun das Angebot eines Friseurs habe. Im Namen von Herrera Torrez überreichte er ihr die Wertheimer Pralinen und außerdem ein Präsent der Ortschaft. bdg