Projekt - Seit einigen Tagen sind die Unterlagen zur Planfeststellung einsehbar / Freude in Freudenberg, Sorgen auf der bayerischen Mainseite Freudenberg: Kieswerk am Tremhof rückt ein Stück näher

Seit Jahren gibt es Pläne für ein Kieswerk in der Nähe des Tremhofs. Jetzt hat das öffentliche Beteiligungsverfahren begonnne. In Freudenberg will man im Zuge des Projekts auch die L 2310 verlegen und einen Radweg bauen.